Уфимка нагло обманула государство: ей удалось украсть 350 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

В Уфе женщине вынесли приговор за мошенничество с субсидиями. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, прошлом году женщина заключила контракт и получила адресную помощь – субсидию в размере 350 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность в сфере шитья и продажи платьев. Ранее она предоставила заведомо ложные сведения: скрыла свои доходы и то, что фактически не имеет статуса малоимущей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении субсидий». Уфимка полностью признала вину и все возместила.

– Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, – сообщает прокуратура.

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