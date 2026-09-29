На самолете из Уфы в Сочи произошло ЧП: ситуацию спас росгвардеец

Фото: Росгвардия

Сотрудник ОМОН из Башкирии помог женщине, которой стало плохо во время полета. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Старший сержант летел рейсом Уфа – Москва на ведомственные соревнования и заметил, что молодой пассажирке стало плохо. Выяснилось, что у нее из-за перепада высот поднялось давление. Мужчина сообщил об этом бортпроводнице, предложил дать женщине теплый чай с шоколадом и приподнял ей ноги, чтобы улучшить кровообращение. Он оставался рядом с пассажиркой, пока давление не пришло в норму.

– Благодаря грамотным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать осложнений. Женщина поблагодарила его за помощь, – сообщает ведомство.

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