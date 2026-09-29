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НовостиОбщество29 сентября 2026 6:09

Уволили и оставили без денег: мастеру из Башкирии пришлось защищать свои права через прокуратуру

Работодатель уволил жителя Башкирии и не стал отдавать долг по зарплате
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Салавате бывшему работнику предприятия удалось вернуть задолженность по зарплате. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мужчина несколько месяцев работал мастером участка в электромонтажной организации, а в минувшем июне уволили приказом директора. Вопреки требованиям законодательства с ним не произвели окончательный расчет при увольнении, долг предприятия составил почти 240 тысяч рублей.

Прокуратура внесла руководителю компании представление. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы» в отношении юридического лица.

– После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановлены, задолженность выплачена в полном объеме, – заявили в надзорном ведомстве.

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