Уволили и оставили без денег: мастеру из Башкирии пришлось защищать свои права через прокуратуру

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Салавате бывшему работнику предприятия удалось вернуть задолженность по зарплате. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мужчина несколько месяцев работал мастером участка в электромонтажной организации, а в минувшем июне уволили приказом директора. Вопреки требованиям законодательства с ним не произвели окончательный расчет при увольнении, долг предприятия составил почти 240 тысяч рублей.

Прокуратура внесла руководителю компании представление. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы» в отношении юридического лица.

– После вмешательства прокуратуры права заявителя восстановлены, задолженность выплачена в полном объеме, – заявили в надзорном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.