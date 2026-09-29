Влетел в столб: ДТП в Мелеузе унесло жизнь молодого водителя

Фото: ГАИ Башкирии

В Мелеузе в результате ДТП в городе погиб 23-летний водитель. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Согласно предварительным данным, авария произошла вчера около шести часов вечера на улице Ленина. Водитель Lada Vesta не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

– Его 33-летняя пассажирка с тяжелыми травмами доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, – сообщает ГАИ.

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