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НовостиОбщество29 сентября 2026 4:14

Уфа и Салават стали городами с самым грязным воздухом в Башкирии: что именно в них зафиксировали

Уфа и Салават стали лидерами по загрязнению воздуха в Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Башкирии в минувшем августе самый грязный воздух был в Уфе и Салавате. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Специалисты оценили уровень загрязнения атмосферного воздуха в пяти городах: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах. В столице республики и в Салавате уровень загрязнения признали повышенным. В каждом из этих городов зафиксировали по семь случаев превышения допустимых норм. В Уфе шесть из них пришлись на этилбензол, одно – на изопропилбензол. В Салавате картина схожая: шесть превышений по этилбензолу и одно – по фенолу.

В остальных трех городах ситуация значительно лучше. В Стерлитамаке уровень загрязнения оценили как низкий, наблюдения за ароматическими углеводородами в августе не проводились, превышений норм не выявили. В Благовещенске и Туймазах картина аналогичная – загрязнение низкое, нарушений норм не было.

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