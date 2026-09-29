Годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа в Уфе: из-за гибели малыша возбудили уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Уфе следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который выпал из окна. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Трагедия случилась вчера – 28 сентября. Во второй половине дня мальчик в возрасте одного года и девяти месяцев выпал из окна квартиры на девятом этаже. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

Следователи осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты опрашивают очевидцев и членов семьи погибшего, устанавливают причины и условия произошедшего.

– Не оставляйте малышей одних в комнате с открытым окном даже на короткое время. Помните, что москитная сетка не защитит от падения. Установите на окна специальные замки или фиксаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть створку. Уберите от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, – призвали в Следкоме.

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