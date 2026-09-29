Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 сентября 2026 3:00

От -3 до +22 градусов: в последние дни сентября в Башкирии ожидаются температурные качели

В Башкирии ожидаются температурные качели от -3 до +22 градусов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Последние два дня сентября в Башкирии пройдут без осадков. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 29 сентября, в республике будет дуть умеренный восточный ветер. Днем воздух прогреется до +17, +22 градусов.

Завтра, 30 сентября, ночью температура опустится до +1, +6 градусов, а местами в воздухе и на поверхности почвы ударят заморозки до 0, -3 градусов. Днем снова потеплеет до +16, +21 градуса. Ветер останется восточным: ночью слабым, днем умеренным.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.