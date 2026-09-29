От -3 до +22 градусов: в последние дни сентября в Башкирии ожидаются температурные качели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Последние два дня сентября в Башкирии пройдут без осадков. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 29 сентября, в республике будет дуть умеренный восточный ветер. Днем воздух прогреется до +17, +22 градусов.

Завтра, 30 сентября, ночью температура опустится до +1, +6 градусов, а местами в воздухе и на поверхности почвы ударят заморозки до 0, -3 градусов. Днем снова потеплеет до +16, +21 градуса. Ветер останется восточным: ночью слабым, днем умеренным.

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