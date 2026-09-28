«Ни копейки за два года»: Хабиров потребовал сократить отдел в полпредстве Башкирии в Москве

Фото: Рустем АХУНОВ.

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой жестко раскритиковал работу полномочного представительства региона в Москве по привлечению инвестиций.

Хабиров напомнил, что два года назад в штате полпредства в Москве появился заместитель по привлечению инвестиций и целый отдел. Хабиров отметил, что столица России полна богатейших людей, которые ищут дохода, но ни одного предложения от полпредства так и не поступило.

Глава Башкирии потребовал сократить весь отдел.

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