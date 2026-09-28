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НовостиСпорт28 сентября 2026 18:40

Разгром всухую на чужом льду! «Салават Юлаев» победил «Торпедо» со счетом 3:0

«Салават Юлаев» обыграл 3:0 «Торпедо» в матче КХЛ
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 28 сентября, в Нижнем Новгороде «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Ярослав Цулыгин (забросил шайбу в ворота соперников на шестой минуте матча), Денис Орлович-Грудков (7) и Дин Стюарт (29). Команде хозяев не удалось забить ни одного гола.

«СЮ» после 11 игр с 13 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра – 30 сентября. Команда на выезде схлестнется с «Сочи».

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