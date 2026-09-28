Ради хайпа и ажиотажа: троих водителей из Уфы с нецензурными надписями привлекли к ответственности

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе привлекли к административной ответственности трех водителей с нецензурными надписями на автомобилях. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

В минувшую пятницу сотрудники ГАИ во время рейда в историческом центре столицы Башкирии остановили три машины: Skoda Octavia, Volkswagen Jetta и Lada Priora. На всех автомобилях были написаны нецензурные слова. Также в сети выявили видео, на котором эти же водители нарушают правила маневрирования.

При проверке документов выяснилось, что двое водителей являются студентами колледжей Уфы. Молодые люди пояснили, что нанесли надписи специально, чтобы вызвать волну обсуждений и привлечь к себе внимание.

Водителей привлекли к ответственности по статьям «Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой» и «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Им пришлось устранить неподобающие надписи, после чего их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ГАИ напомнили автолюбителям, что опасные маневры за рулем нарушают требования ПДД, подвергают опасности других участников дорожного движения и создают риск ДТП.

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