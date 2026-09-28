Кадровые перестановки в администрации главы Башкирии: назначен новый замруководителя

Фото: Администрация главы Башкирии

Татьяна Пашкова стала заместителем руководителя администрации главы Башкирии – начальником секретариата руководителя главы региона. О новом кадровом назначении на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал Радий Хабиров. Он прокомментировал свое решение, отметив, что все знают Пашкову и она достаточно долго уже работает в команде.

Татьяна Валерьевна родилась 9 января 1991 года в Стерлитамаке. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Трудовую деятельность начала в 2014 году специалистом в сфере международных отношений в ООО «Партнер». В 2016-2017 годах работала помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания России. В 2017-2018 годах была заведующей контрольным отделом, а затем начальником контрольного отдела управления делами администрации Красногорска. С 2018 по 2026 год занимала должность начальника секретариата главы Башкирии.

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