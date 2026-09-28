11 октября в Башкирии: как будем отдыхать на День Республики

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирии День Республики в этом году выпадает на воскресенье 11 октября. Выходной, как сообщает Государственная инспекция труда региона, переносится на понедельник 12 октября.

Работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 10, 11 и 12 октября. Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут 11 и 12 октября, а суббота 10 октября будет сокращенной, так как непосредственно предшествует праздничному дню. Если у сотрудника отпуск захватывает 11 октября, отдых продлевается на один день.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова пояснила, что для всех работников, которые будут заняты в этот день по графику или на вахте, предусмотрена оплата труда в двойном размере. Привлечение к работе сотрудника, для которого 12 октября является выходным, допускается только с его письменного согласия за исключением ряда случаев. Оплата производится в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха. Работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

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