Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 сентября 2026 16:32

Золотодобыча под видом рекультивации: в Башкирии компания нарвалась на штраф на 2,5 миллиона

В Башкирии компания под видом рекультивации незаконно добывала золота
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Башкирии коммерческую организацию оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за незаконную добычу драгоценных металлов и использование водоема. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года компания под видом рекультивации участка недр Сулейменовского месторождения без лицензии добыла россыпное золото на более чем 620 тысяч рублей.

Также компания для технологических целей незаконно брала воду из пруда, который связан с памятником природы «Болото Каскарды» и рекой Миасс.

В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статьям «Незаконная добыча драгоценных металлов» и «Самовольное занятие водного объекта или пользование им без документов». Штрафы составили 2,5 миллиона рублей.

– В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении суд обратил в собственность государства драгоценные металлы. В настоящее время незаконная деятельность прекращена, – сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.