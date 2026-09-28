Золотодобыча под видом рекультивации: в Башкирии компания нарвалась на штраф на 2,5 миллиона

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Башкирии коммерческую организацию оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за незаконную добычу драгоценных металлов и использование водоема. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в августе прошлого года компания под видом рекультивации участка недр Сулейменовского месторождения без лицензии добыла россыпное золото на более чем 620 тысяч рублей.

Также компания для технологических целей незаконно брала воду из пруда, который связан с памятником природы «Болото Каскарды» и рекой Миасс.

В итоге юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статьям «Незаконная добыча драгоценных металлов» и «Самовольное занятие водного объекта или пользование им без документов». Штрафы составили 2,5 миллиона рублей.

– В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении суд обратил в собственность государства драгоценные металлы. В настоящее время незаконная деятельность прекращена, – сообщает прокуратура.

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