В Уфе полиция нагрянула в развлекательные заведения города: выявлены десятки нарушений

Фото: МВД Башкирии

В Уфе полиция провела рейд по развлекательным заведениям Ленинского и Кировского районов. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Стражи порядка проверили около 20 объектов. Они выявили нарушения, касаемые продажи алкоголя: изъяли примерно 70 единиц спиртного без акцизных марок и направили их на экспертизу. Также зафиксированы случаи продажи алкоголя без лицензии.

Шесть несовершеннолетних оказались ночью в заведениях без сопровождения взрослых. На их законных представителей составили административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Более 20 иностранных граждан доставили в отделы полиции для проверки соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники ГАИ на прилегающих к заведениям территориях пресекли около 70 административных правонарушений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.