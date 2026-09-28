Обнаружили ночью в лесу. В Уфе завершились поиски пропавшего 91-летнего мужчины

Фото: УГЗ Уфы

В районе Дудкино уфимские спасатели обнаружили 91-летнего пенсионера, который заблудился в лесу во время тихой охоты. Об этом рассказали в городском Управлении гражданской защиты.

Пожилой мужчина днем вышел за грибами из СНТ «Октябрь-5», обратно он вернуться не смог и позвонил дочери. На поиски вместе с полицией выехали спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ.

Через пять часов мужчину нашли живым. Сначала его привезли на дачу, но там не оказалось ни тепла, ни света. Оставлять пожилого человека в холоде спасатели не стали и на служебной машине отвезли его прямо к дочери в город.

– Не отпускайте пожилых родственников в лес одних! В этом возрасте переоценить силы и заблудиться можно за пару минут. Единый номер спасения – 112, – заявили в УГЗ.

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