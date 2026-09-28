Скандал с отравлением детей-биатлонистов в Уфе вышел не федеральный уровень: дело взял на контроль Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования отравления детей на спортивных соревнованиях в Уфе. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель Следкома Башкирии Владимир Архангельский. Ему поручили рассказать, как идет расследование и какие обстоятельства уже установлены. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Следователи Следственного комитета вместе с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Назначены лабораторные и медицинские исследования, допрашивают персонал учреждения. Следствие установит природу инфекции и оценит работу тех, кто отвечал за санитарные нормы на соревнованиях.

О том, что произошло, ранее рассказали в Министерстве здравоохранения Башкирии. В спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» на симптомы кишечной инфекции пожаловались восемь детей. Бригада скорой помощи выезжала на место: подростков осмотрели амбулаторно, помощь им оказали, а от госпитализации они отказались.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.