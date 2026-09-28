В Уфе отравились восемь детей-биатлонистов: возбуждено уголовное дело

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Уфе возбудили уголовное дело после того, как несколько спортсменов, в том числе несовершеннолетних, почувствовали себя плохо на соревнованиях по биатлону. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Все случилось во время Первенства России, проходившее на базе спортивной школы олимпийского резерва по биатлону. Спортсменам оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что с подозрением на кишечную инфекцию обратились восемь детей. К ним выезжала бригада скорой помощи. Врачи осмотрели подростков амбулаторно, от госпитализации те отказались.

Роспотребнадзор Башкирии вчера начал эпидемиологическое расследование. Специалисты проверили санитарное состояние СОК «Биатлон» и взяли пробы биологических материалов у заболевших и сотрудников, а также образцы продуктов, сырья и смывы. Лабораторные исследования проходят на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В ведомстве рассказали, что угрозы распространения инфекции нет, а ситуацию держат на контроле.

– Следователями СК и сотрудниками Роспотребнадзора устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые лабораторные и медицинские исследования, допрашивается персонал учреждения. В ходе следствия будут установлены причины распространения и природа инфекции, а также дана оценка лицам, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при проведении спортивного мероприятия, – заявили в Следкоме.

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