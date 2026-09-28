Минздрав: в Уфе дети-биатлонисты слегли с подозрением на кишечную инфекцию

Фото: Роспотребнадзор Башкирии

Восемь детей из спортивной школы по биатлону в Уфе пожаловались на симптомы кишечной инфекции. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Все произошло в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон». На место выезжала бригада скорой помощи. Подростков осмотрели амбулаторно и оказали им медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Вчера Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование. В Центре гигиены и эпидемиологии сейчас исследуют пробы биологических материалов от заболевших и персонала, а также образцы пищевой продукции, сырья и смывов. Санитарное состояние объекта уже проверили.

– Угрозы распространения инфекции нет. Ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле Управления Роспотребнадзора, – заявили в ведомстве.

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