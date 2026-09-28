«Видимость эффективной работы»: высокопоставленная чиновница предстанет перед судом в Уфе

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Уфе в суд направили уголовное дело против бывшей заместительницы начальника отдела Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий. Согласно версии следствия, летом прошлого года она временно исполняла обязанности руководителя отдела и решила отремонтировать служебный автомобиль в обход установленных процедур. Так она хотела создать перед начальством видимость эффективной работы. Женщина позвала в свой кабинет представителя рыбохозяйственного предприятия и потребовала у него 100 тысяч рублей. Мужчина побоялся негативных последствий для бизнеса со стороны контролирующего органа и отдал деньги.

Обвиняемая частично признала вину и полностью возместила ущерб. Все материалы направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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