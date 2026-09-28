«Вооруженная группа нейтрализована»: в Уфе «террористы напали» на военкомат

Фото: ФСБ Башкирии

В Уфе учения по нейтрализации атаки на здание Военного комиссариата Башкирии. Об этом рассказали в ФСБ республики.

Согласно легенде учений, в минувший четверг, 24 сентября, неизвестные подорвали здание военного комиссариата с помощью беспилотника. При попытке задержания условные члены группы оказали сопротивление и укрылись в одном из помещений. На части территории Уфы ввели режим контртеррористической операции. Силы специального назначения провели экстренное боевое мероприятие, и террористы нейтрализованы.

В ходе учений службы экстренного реагирования и правоохранители отработали эвакуацию гражданского населения и сотрудников комиссариата из опасной зоны, а также меры по минимизации последствий теракта. Дополнительно проверили эффективность межведомственного взаимодействия при угрозах военным объектам.

– Руководством Оперативного штаба в Республике Башкортостан отмечена готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом, – заявили в ФСБ.

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