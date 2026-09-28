«Дай Бог, чтобы не погиб там»: осужденный за взятки экс-чиновник из Башкирии ушел на СВО

Фото: Эльвира СУСЛОВА.

Бывший заместитель начальника межрегионального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов отправился на СВО. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным ФСБ, в 2025 году Мухаметьянов вместе с двумя сообщниками потребовал деньги от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков. За вознаграждение чиновник обещал не создавать препятствий для проезда большегрузного транспорта с превышением весогабаритных норм. Предприниматель передал посредникам 450 тысяч рублей, после чего правоохранители задержали всех троих с поличным. Мухаметьянову предъявили обвинение по статье «Получение взятки», его сообщникам – по статье «Посредничество во взяточничестве». В итоге он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Хабиров упомянул о Мухаметьянове, комментируя тему объездной дороги, построенной «Башкиравтодором». Глава республики рассказал, что бывший чиновник возглавлял Ространснадзор и был осужден, а теперь принял решение пойти на СВО.

– Дай Бог, чтобы не погиб там, – заявил Радий Хабиров.

Мухаметьянов с 2017 года возглавлял Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. В 2020 году стал советником главы республики по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, затем перешел на работу в Министерство транспорта России и Российский университет транспорта. В ноябре 2023 года его назначили заместителем начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО.