«Вы с ума сошли, что ли? Это предательством называется»: Хабиров пригрозил выгнать руководителя «Башкиравтодора» за обход весового контроля

Фото: администрация главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что уволит руководителя «Башкиравтодора», если подтвердится, что компания сделала объездную дорогу для грузовиков в обход весового контроля. С соответствующим предупреждением руководитель региона выступил на оперативном совещании в местном правительстве 28 сентября.

– У меня есть видео, где «Башкиравтодор» вместо того, чтобы грузы взвешивать, сделал объездную дорогу сам. И по этой объездной дороге возят грузы. Это как понимать? Видео возьмите и сегодня же вызывайте «Башкиравтодор». Если подтвердится, я руководителя выгоню сегодня же, – сказал Хабиров.

Он добавил, что когда объездную дорогу обнаружили, на место приехали местные службы и приказали «немедленно разрыть» её.

– Маленький желтенький экскаватор сделал там канаву, чтобы не ездили, и по-крысятнически забрался в кусты и сидел. А когда люди ушли, этот же экскаватор дорогу засыпал. Вы что там, с ума сошли, что ли? Так не бывает. Это предательством называется, – возмутился глава Башкирии.

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