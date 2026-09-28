Башкирия заняла 37-е место в России по доступности ипотеки

Башкирия оказалась в середине рейтинга доступности рыночной ипотеки. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Башкирия заняла 37-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости. По информации агентства, 20,8% семей в республике могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Размер ежемесячного ипотечного платежа в Башкирии составляет 60,1 тыс. рублей.

В целом по России ипотечное кредитование после двух лет снижения снова набирает обороты. За 8 месяцев 2026 года в стране выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В августе 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% российских семей, тогда как в прошлом году доля таких семей составляла 16,1%.

Лидерами рейтинга по доступности ипотеки на рыночных условиях стали Ямало-Ненецкий автономный округ (55,7% семей), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (53%) и Чукотский автономный округ (48%). В девяти регионах менее 10% семей могут приобрести шестидесятиметровую квартиру в ипотеку на рыночных условиях. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

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