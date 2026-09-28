В Уфе на Рубежной появятся цирк и зверинец

В Уфе разрешили разместить зверинец и цирк на Рубежной. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Уфе участок на улице Рубежной разрешили использовать для размещения цирка и зверинца. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра города Рустам Шарипов.

Речь идет об участке № 174 на улице Рубежной. Размещением на нем цирка и зверинца займется ООО «Мега 1».

Решение приняли в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ. При этом учли рекомендации комиссии по правилам землепользования и застройки, а также результаты общественных обсуждений.

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