Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 сентября 2026 9:30

В Уфе на Рубежной появятся цирк и зверинец

Цирк и зверинец смогут разместить на участке на Рубежной в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе разрешили разместить зверинец и цирк на Рубежной.

В Уфе разрешили разместить зверинец и цирк на Рубежной.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Уфе участок на улице Рубежной разрешили использовать для размещения цирка и зверинца. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра города Рустам Шарипов.

Речь идет об участке № 174 на улице Рубежной. Размещением на нем цирка и зверинца займется ООО «Мега 1».

Решение приняли в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ. При этом учли рекомендации комиссии по правилам землепользования и застройки, а также результаты общественных обсуждений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.