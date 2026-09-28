В Башкирии отопительный сезон рекомендовали начать с 1 октября

В Башкирии муниципалитетам рекомендовали начать отопительный сезон с 1 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Башкирии муниципалитетам рекомендовали рассмотреть вопрос о начале отопительного сезона с 1 октября. С этого дня предлагается поэтапно подключать к теплу объекты социальной сферы, многоквартирные дома и другие здания.

С соответствующим докладом на оперативном совещании выступила министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова. По данным ведомства, к четвергу текущей недели ожидается существенное снижение температуры наружного воздуха, при этом среднесуточная температура на уровне +8 градусов будет держаться в течение пяти суток подряд, как ожидается, к 6 октября.

С учетом прогноза МинЖКХ предложило муниципалитетам не ждать этого периода и уже с 1 октября приступить к поэтапной подаче отопления. В первую очередь тепло планируется направлять на социальные объекты, затем подключать многоквартирные дома и после этого другие объекты.

Подчеркивается, что окончательные решения о начале отопительного периода принимают сами муниципалитеты. МинЖКХ республики организовало постоянный мониторинг температуры наружного воздуха, а также контролирует принятие решений на местах и процесс подключения объектов.

По словам Ирины Головановой, ведомство ежедневно отслеживает количество подключенных объектов и ожидает, что с 1 октября муниципалитеты начнут их подключение.

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