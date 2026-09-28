Промышленное производство в Башкирии за восемь месяцев выросло на 6,6 процента

Хабиров сообщил о росте промышленного производства в Башкирии. Фото: Евгения ГУСЕВА.

По итогам восьми месяцев 2026 года промышленное производство в Башкирии выросло на 6,6 процента. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава республики Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, месяцем ранее показатель составлял 6,7 процента. По его словам, текущая динамика позволяет рассчитывать на сохранение роста до конца года.

- Экономика, слава богу, работает, - высказался Хабиров.

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