Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 сентября 2026 8:30

Промышленное производство в Башкирии за восемь месяцев выросло на 6,6 процента

Промышленное производство в Башкирии продолжает расти
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Хабиров сообщил о росте промышленного производства в Башкирии.

Хабиров сообщил о росте промышленного производства в Башкирии.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

По итогам восьми месяцев 2026 года промышленное производство в Башкирии выросло на 6,6 процента. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава республики Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, месяцем ранее показатель составлял 6,7 процента. По его словам, текущая динамика позволяет рассчитывать на сохранение роста до конца года.

- Экономика, слава богу, работает, - высказался Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.