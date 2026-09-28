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НовостиОбщество28 сентября 2026 9:00

Обновленный Дом Актера в Уфе планируют открыть к середине 2028 года

Хабиров назвал срок готовности обновленного Дома Актера в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Реконструкцию Дома Актера в Уфе рассчитывают завершить к середине 2028 года. Фото: администрация главы Башкирии.

Реконструкцию Дома Актера в Уфе рассчитывают завершить к середине 2028 года. Фото: администрация главы Башкирии.

Обновленный театр Дома Актера в Уфе планируют подготовить к середине 2028 года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

По словам главы республики, на прошлой неделе он встретился с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым и председателем Союза театральных деятелей Башкортостана Алмасом Амировым. На встрече обсуждалось развитие театрального искусства и ремонт театра Дома Актера.

Радий Хабиров также рассказал, что в тот же день в Москве прошло совещание по вопросу проведения в Уфе саммита ШОС. Открытие обновленного Дома Актера планируют приурочить к этому событию.

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