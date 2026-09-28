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НовостиОбщество28 сентября 2026 7:30

Первые счета за отопление в Башкирии придут уже в октябре

В Башкирии объяснили, от чего зависит сумма в счетах за отопление
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В МинЖКХ Башкирии объяснили порядок начислений.

В МинЖКХ Башкирии объяснили порядок начислений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Несмотря на аномально теплую погоду в сентябре, некоторые жители Башкирии уже в октябре получат первые счета за отопление. Порядок начисления платы перед началом нового отопительного сезона разъяснила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

В домах, где нет общедомовых приборов учета тепловой энергии, первый счет за отопление выставят в начале октября. Если же многоквартирный дом оборудован общедомовым счетчиком, плата рассчитывается по фактическому потреблению ресурса на основании его показаний.

Ранее МинЖКХ Башкирии сообщало, что все службы подготовлены к новому отопительному сезону с 15 сентября. Подключение отопления в жилых домах будет проводиться по решениям муниципалитетов после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов.

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