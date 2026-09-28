В Башкирии экс-воспитательницу детсада обвинили в жестоком обращении с детьми

Бывшую воспитательницу в Баймакском районе обвинили в жестоком обращении с воспитанниками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительный акт в отношении бывшей воспитательницы муниципального детского сада. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с детьми.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел в феврале во время занятий. Чтобы заставить малолетнего воспитанника соблюдать дисциплину, женщина толкнула его на стул, после чего ударила по голове. Также известно, что воспитательница схватила другого ребенка, имеющего инвалидность, и волочила его за руки по полу.

Обвиняемая свою вину не признала. После произошедшего ее уволили из образовательного учреждения по отрицательным основаниям.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

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