Стало известно, будет ли 10 октября в Башкирии коротким рабочим днем

В Башкирии объяснили порядок работы и отдыха на День Республики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии День Республики в этом году выпадает на воскресенье, 11 октября, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 октября. В Гострудинспекцию уже начали поступать вопросы о графике работы в эти дни.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходными станут сразу три дня - 10, 11 и 12 октября. Те, кто работает по шестидневному графику, будут отдыхать 11 и 12 октября, а суббота, 10 октября, станет сокращенным рабочим днем, поскольку непосредственно предшествует праздничному.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, если отпуск сотрудника захватывает 11 октября, период отдыха продлевается на один день. Для работников, которые по графику, вахте или другим причинам будут трудиться 12 октября, предусмотрена оплата в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ.

Если 12 октября является для сотрудника выходным днем, привлечь его к работе можно только с письменного согласия, за исключением предусмотренных законом случаев. За работу в такой день полагается двойная оплата либо другой день отдыха.

Работник также вправе отказаться от выхода на работу в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

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