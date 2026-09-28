В уфимской спортшколе по биатлону проверяют причины заболеваний спортсменов

Роспотребнадзор сообщил об эпидрасследовании в уфимской спортшколе. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе проводят эпидемиологическое расследование в спортивной школе олимпийского резерва по биатлону после единичных случаев заболевания среди участников Первенства России. Работу начали сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии 27 сентября.

Специалисты проводят лабораторные исследования на базе Центра гигиены и эпидемиологии. На анализ направлены пробы биологических материалов от заболевших и сотрудников, а также пищевой продукции, сырья и смывов. Кроме того, специалисты проверили санитарное состояние объекта.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. В Роспотребнадзоре сообщили, что угрозы распространения инфекции нет. Ситуация и проводимые мероприятия остаются на контроле ведомства.

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