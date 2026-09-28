В Уфе из-за ремонта на Советской площади изменили маршруты автобусов

Уфимцев предупредили об изменениях в движении автобусов. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ремонтных работ и затруднительного разъезда на Советской площади в Уфе временно изменились маршруты нескольких автобусов. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».

Автобусы №51/51а «Уфа-АВТОВАЗ» - «Трикотажная фабрика» будут следовать по улице Цюрупы.

Маршрут №57 «Больница №21 - НПО «Иммунопрепарат», №13 «Кузнецовский затон» - улица 8 Марта» пройдет по улице Октябрьской Революции.

Автобусы №234 «мкр. Белореченский» - улица Аральская» и №31 «Роддом №4 - ТСК «Пушкинский»» будут двигаться по улице Заки Валиди.

Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок.

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