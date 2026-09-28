В Башкирии прекратили работу пансионата из-за нарушений пожарных и санитарных норм

В Ишимбае прокуратура добилась приостановки работы частного пансионата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбае по требованию прокуратуры приостановили деятельность частного пансионата, где проживали 20 пожилых и маломобильных людей. Проверку исполнения законодательства провела Ишимбайская межрайонная прокуратура.

Пансионат работал в одном из зданий города. Индивидуальный предприниматель оказывал здесь услуги по уходу и проживанию пожилых и маломобильных граждан. Здание находилось среди жилых домов.

Во время проверки прокуратура установила нарушения требований безопасности. Помещение не предназначалось для массового пребывания людей, в нем отсутствовали средства эвакуации на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации. Кроме того, условия проживания не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием запретить оказание услуг. Суд приостановил деятельность пансионата.

Предпринимателя также привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Ему назначили штраф в размере 55 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры деятельность пансионата по оказанию услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами прекратили.

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