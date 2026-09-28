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НовостиПроисшествия28 сентября 2026 4:30

В Башкирии с начала года произошло 310 загораний сухой растительности

Более 288 гектаров леса выгорело в Башкирии с начала года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С начала года в Башкирии выгорело более 2000 гектаров сухой растительности.

С начала года в Башкирии выгорело более 2000 гектаров сухой растительности.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали одно загорание сухой растительности. Оно произошло в городе Сибае, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в регионе произошло 33 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 288 гектаров.

Также, по данным ведомства, с начала года в Башкирии зарегистрировали 310 загораний сухой растительности. Их общая площадь превысила 2003 гектара.

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