В Башкирии с начала года произошло 310 загораний сухой растительности

С начала года в Башкирии выгорело более 2000 гектаров сухой растительности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали одно загорание сухой растительности. Оно произошло в городе Сибае, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в регионе произошло 33 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 288 гектаров.

Также, по данным ведомства, с начала года в Башкирии зарегистрировали 310 загораний сухой растительности. Их общая площадь превысила 2003 гектара.

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