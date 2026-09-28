Отравления алкоголем унесли жизни 125 жителей Башкирии с начала года

В Башкирии с начала года алкоголь стал причиной смерти 125 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Башкирии отравления алкоголем стали причиной смерти 125 человек. Это на один летальный случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности составил 3,1 на 100 тысяч населения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего смертей зарегистрировали в Уфе - 36 случаев. В Кумертау зафиксировали шесть летальных исходов, в Стерлитамаке - пять, в Бирске и Ишимбае - по четыре. В Нефтекамске зарегистрировали два смертельных случая. По одному случаю пришлось на Благовещенск, Давлеканово, Мелеуз и Туймазы.

Среди районов республики больше всего летальных исходов выявили в Уфимском районе - семь случаев и Чекмагушевском - шесть. По четыре смерти зарегистрировали в Баймакском, Бакалинском и Стерлитамакском районах.

По три случая пришлось на Бирский и Туймазинский районы. Еще по два летальных исхода зафиксировали в Белорецком, Иглинском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мечетлинском и Мишкинском районах.

Единичные случаи смертельных отравлений алкоголем зарегистрировали в Абзелиловском, Балтачевском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Илишевском, Кигинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Татышлинском, Федоровском, Чишминском, Шаранском и Янаульском районах.

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