Башкирию ждут ночные заморозки при дневном тепле до +22 градусов

Заморозки до -4 градусов прогнозируют в Башкирии в конце сентября. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни сохранится теплая погода, однако ночью местами ожидаются заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

В понедельник, 28 сентября, осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным. Днем температура воздуха составит +17,+22 градуса.

Во вторник, 29 сентября, синоптики также не прогнозируют дождей. Ветер восточный, умеренный. Ночью температура опустится до +3,+8 градусов, а местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до 0,-2 градусов. Днем воздух прогреется до +17,+22 градусов.

В среду, 30 сентября, осадков не будет. Ветер сохранится восточный, умеренный. Ночью ожидается +2,+7 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-4 градусов. Днем температура составит +16,+21 градус.

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