Ищут третий день: в Уфе пропал 13-летний мальчик

Фото: "БашРегионСпас"

В Уфе пропал 13-летний Иван Курочко. Об этом сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас».

По данным волонтеров, юношу ищут уже третий день. 24 сентября он вышел из дома, но так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зелено-карие глаза.

В день исчезновения был одет в светло-серую толстовку, черные джинсы и кроссовки, а также серую бейсболку.

Всех, кто видел Ивана или знает, где он находится, просят сообщать по телефону 8(937)3-102-112 (по этому же номеру можно записаться в добровольцы) или 112.

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