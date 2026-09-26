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НовостиСпорт26 сентября 2026 16:28

«Салават Юлаев» обыграл на выезде московское «Динамо»

Счет - 3:1
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: ХКСЮ

Фото: ХКСЮ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл московское «Динамо» 26 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет – 3:1.

Первый гол уфимцы забили на 13-й минуте – Шелдон Ремпал забросил в дальний угол. Вторую шайбу на 23-й минуте оформил Сергей Варолв. Спустя 40 секунд хозяева смогли сократить отставание благодаря удару Артема Бондаря. Точку в матче на последней минуте поставил Девин Броссо.

Следующий матч СЮ сыграет против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Встреча состоится в понедельник, 28 сентября.

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