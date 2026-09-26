Кадр видео: telegram | @ufa_rb

Сегодня вечером, 26 сентября, в башкирском городе Нефтекамске на стадионе «Торпедо» произошел пожар – там загорелся складской инвентарь. Об этом сообщил мэр Эльдар Валидов.

– Благодаря оперативной работе пожарных расчётов очаг возгорания был своевременно обнаружен и локализован – угрозы распространения огня нет. Сейчас на месте продолжают работать специалисты: проводится осмотр территории и выясняются причины происшествия, – передал сити-менеджер.

Судя по фото и видео, которыми делятся в соцсетях местные жители, пожар довольно крупный. Дым от него поднялся на несколько километров и виден из всех районов городов.

ЧП прокомментировали в МЧС.

- Возгорание произошло во время демонтажа резинового покрытия. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, - говорится в сообщении в ведомства.

Фото: МЧС РБ

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