Радий Хабиров приехал в город, который раньше возглавлял

Кадр видео: Радий Хабиров

26 сентября глава Башкирии Радий Хабиров приехал в подмосковный Красногорск, где ранее работал мэром. В своих соцсетях он показал местный парк «Ивановские пруды».

– Это мой первый опыт в реконструкции парков. Проект давался непросто, но получилось очень симпатичное место. И именно этот парк стал толчком для преобразований парков уже у нас Башкортостане. Пользуясь случаем, передаю привет красногорцам! А жителям Башкортостана хочу сказать: таких прекрасных мест у нас много, будем приводить их в порядок, – написал руководитель региона.

Хабиров в Красногорске

Напомним, Радий Хабиров был мэром Красногорска больше полутора лет: с января 2017 по октябрь 2018 года. После ухода с этой должности он сразу же возглавил Башкирию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.