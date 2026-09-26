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НовостиОбщество26 сентября 2026 13:25

В Уфе появились два новых сквера

В Уфе открыли скверы «Летчиков» и «Созвездие детства»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: пресс-службы Октябрьского и Ленинского районов Уфы

Фото: пресс-службы Октябрьского и Ленинского районов Уфы

В Уфе в рамках осенней акции «Зелёная Башкирия» открыли два сквера. Об этом сообщили главы Октябрьского и Ленинского районов города.

В Октябрьском районе появился сквер «Созвездие детства» - он расположился возле домов на улице Юрия Гагарина, 25, 25/1 и 29/1. Там обновили пешеходные дорожки, установили освещение, скамейки с урнами из архитектурного бетона, а также высадили 10 саженцев черёмухи и 105 кустарников сирени, гортензии и спиреи.

В Затоне, где находилось Уфимское высшее военное авиационное училище, заложили «Сквер Летчиков». В посадке крупномерных деревьев участвовали ветераны лётного состава, Герой России, лётчик-космонавт Денис Чернавин и кадеты Уфимского кадетского корпуса имени Мусы Гареева. В дополнение к благоустройству здесь планируют установить тематический арт-объект и малые архитектурные формы.

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