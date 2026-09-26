Ветерану войны и почетному гражданину Уфы Родиону Лобанову исполнился 101 год

Фото: администрация Кировского района Уфы

Почётный гражданин Уфы, ветеран Великой Отечественной войны Родион Лобанов отметил 101-й день рождения. Об этом сообщил глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

У дома именинника прошёл торжественный марш. Перед ветераном под духовой оркестр прошли десантники, спецназовцы, курсанты уфимских учебных заведений и кадеты. Солисты исполнили песни военных лет, а участникам парада показали легендарные автомобили — «Москвич-401» и ГАЗ М-1.

Родион Григорьевич родился 26 сентября 1925 года в селе Кувыково Кушнаренковского района. Когда началась война, он оставил учёбу и пошёл служить в войска внутренней охраны республики. В декабре 1942 года его зачислили курсантом в снайперское училище, а через год выпустили и отправили на Ленинградский фронт в составе 708-го стрелкового полка. В феврале 1944 года боец получил ранение и обморожение, попал в госпиталь, где ему ампутировали пальцы на левой ноге и комиссовали.

После возвращения домой Родион Лобанов работал в охране, а с 1952 года служил фельдъегерем в Управлении спецсвязи до выхода на пенсию в 1986 году. В его трудовой книжке всего три записи, зато больше семидесяти поощрений. Ветеран награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.