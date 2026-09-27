Превысила норму в 15 раз! Перебравшая с алкоголем женщина не смогла вызвать такси и села за руль сама

В Белорецке мировой судья рассмотрел дело 39-летней местной жительницы, которую поймали за рулём в состоянии опьянения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке мировой судья рассмотрел дело 39-летней местной жительницы, которую поймали за рулём в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл ночью 13 сентября. Женщина управляла автомобилем без государственных номеров. Сотрудники ГИБДД остановили машину и предложили пройти освидетельствование. Алкотестер показал больше 2,5 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — это превышение допустимой нормы в 15 раз.

В суде женщина признала вину и раскаялась. Она объяснила, что была в гостях и не смогла вызвать такси, поэтому решила доехать до места, где можно оставить машину и снова попытаться найти шофера. Суд назначил ей штраф 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на полтора года.

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