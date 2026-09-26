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НовостиОбщество26 сентября 2026 11:29

Железнодорожному вокзалу в Башкирии вернули облик 1891 года

Фасад здания отремонтировали по архивным фотографиям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Минтранс РБ

Фото: Минтранс РБ

На железнодорожном вокзале станции Раевка в Башкирии завершили фасадные работы. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Здание построено в 1891 году. Ремонт проводили с учётом исторических особенностей. Специалисты работали по архивным фотографиям и документам, сохранив характерную цветовую гамму - жёлтые стены и белые оконные арки. Общая площадь обновлённого фасада составила около 512 квадратных метров.

Фасадные работы полностью завершены. В дальнейшем планируется привести в порядок внутренние помещения вокзала.

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