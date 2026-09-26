Радий Хабиров рассказал о двух акциях в Башкирии

Фото: Радий Хабиров

В Башкирии проходят сразу две экологические акции — «Зелёная Башкирия» и «Сохраним лес». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Так, в осенний этап «Зелёной Башкирии» в городах и районах появилось 69 новых тематических аллей. Свои деревья по всей республике высаживали и молодожёны, которые только что заключили браки в загсах. Всего в населённых пунктах посадили 3 тысячи крупномеров и больше 63 тысяч кустарников, участие в акции приняли 45 тысяч человек.

Также началась всероссийская акция «Сохраним лес», которая продлится до 14 октября. В Абзелиловском и Нуримановском районах высадили по 4 тысячи сеянцев сосны, в Аскинском — 2,5 тысячи, в Дюртюлинском — 4 тысячи елей. В Караидели облагородили участок рядом со смотровой площадкой, посадив там 50 рябин.

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