Снес дорожный знак и вылетел в кювет: не справившийся с управлением водитель погубил пассажира

Фото: ГАИ РБ

В Аургазинском районе Башкирии 25 сентября произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Около полудня на 15-м километре дороги Толбазы-Давлеканово 46-летний водитель за рулём «Лады Гранты» не справился с управлением, сбил дорожный знак и опрокинулся в кювет.

60-летний пассажир легковушки скончался на месте. Сам водитель с травмами госпитализирован.

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