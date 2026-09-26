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НовостиПроисшествия26 сентября 2026 12:43

Снес дорожный знак и вылетел в кювет: не справившийся с управлением водитель погубил пассажира

В Башкирии в опрокинувшейся в кювет «Ладе Гранта» погиб пассажир
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: ГАИ РБ

Фото: ГАИ РБ

В Аургазинском районе Башкирии 25 сентября произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщил начальник ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Около полудня на 15-м километре дороги Толбазы-Давлеканово 46-летний водитель за рулём «Лады Гранты» не справился с управлением, сбил дорожный знак и опрокинулся в кювет.

60-летний пассажир легковушки скончался на месте. Сам водитель с травмами госпитализирован.

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