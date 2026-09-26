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НовостиОбщество26 сентября 2026 16:50

Главе Минстроя Башкирии прочат отставку

Артем Ковшов может покинуть пост и. о. министра строительства Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: личная страница Артема Ковшова в соцсетях

Фото: личная страница Артема Ковшова в соцсетях

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов может покинуть должность из-за перехода на новую работу. Об этом сообщают источники РБК Уфа.

Кто займёт пост главы Минстроя, пока неизвестно. Артем Ковшов возглавляет ведомство в статусе и.о. с марта 2024 года.

Напомним, 23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров назвал имя нового премьер-министра республики - им в статусе врио стал министр промышленности Александр Шельдяев. Тогда же руководитель региона анонсировал ряд кадровых решений в местном кабмине. О них будет объявлено в понедельник, 28 сентября.

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