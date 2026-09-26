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НовостиОбщество26 сентября 2026 16:09

Пустующий детский лагерь накрутил электричество на 3 миллиона: к нему подключился майнер

В бывшем детском лагере в Башкирии майнер похитил электричество на 3 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты

В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

На территории бывшего детского лагеря в селе Сосновка работала майнинговая ферма. Добыча криптовалюты шла через несанкционированное подключение оборудования к трансформаторной подстанции. При осмотре нашли следы постороннего вмешательства, из-за чего электричество использовалось без учёта.

Энергоснабжающей компании причинили ущерб больше 3 млн рублей. Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

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