Пустующий детский лагерь накрутил электричество на 3 миллиона: к нему подключился майнер

В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело о хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

На территории бывшего детского лагеря в селе Сосновка работала майнинговая ферма. Добыча криптовалюты шла через несанкционированное подключение оборудования к трансформаторной подстанции. При осмотре нашли следы постороннего вмешательства, из-за чего электричество использовалось без учёта.

Энергоснабжающей компании причинили ущерб больше 3 млн рублей. Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

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