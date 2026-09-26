Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт26 сентября 2026 8:59

Теперь и на взрослом уровне: Азалия Аминева стала чемпионкой Европы по боксу

Азалия Аминева из Башкирии стала чемпионкой Европы по боксу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан

Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан

Азалия Аминева из Башкирии одержала победу в финале чемпионата Европы в Софии. В весовой категории до 65 кг она встретилась с венгеркой Анной Луцей Хамори - 11-кратной чемпионкой Венгрии и участницей Олимпийских игр в Париже.

Бой завершился единогласной победой Аминевой - 5:0. Её соперница считалась фаворитом, но башкирская спортсменка уверенно контролировала ход поединка.

Это уже третье золото континентального первенства в карьере 23-летней Аминевой. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы среди юниоров в 2020 и 2025 годах. В её активе также титул чемпионки мира среди молодёжи и три победы на чемпионатах России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.