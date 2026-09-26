Теперь и на взрослом уровне: Азалия Аминева стала чемпионкой Европы по боксу

Фото: Федерация бокса Республики Башкортостан

Азалия Аминева из Башкирии одержала победу в финале чемпионата Европы в Софии. В весовой категории до 65 кг она встретилась с венгеркой Анной Луцей Хамори - 11-кратной чемпионкой Венгрии и участницей Олимпийских игр в Париже.

Бой завершился единогласной победой Аминевой - 5:0. Её соперница считалась фаворитом, но башкирская спортсменка уверенно контролировала ход поединка.

Это уже третье золото континентального первенства в карьере 23-летней Аминевой. Ранее она побеждала на чемпионатах Европы среди юниоров в 2020 и 2025 годах. В её активе также титул чемпионки мира среди молодёжи и три победы на чемпионатах России.

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