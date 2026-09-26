Чиновники отказались перечислять участнику СВО 700 тысяч рублей: решать вопрос пришлось через прокуратуру

В Уфе прокуратура Калининского района добилась выплаты участнику специальной военной операции. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура Калининского района добилась выплаты участнику специальной военной операции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

42-летний местный житель заключил контракт о прохождении военной службы в мае 2025 года и был направлен в зону СВО. Это давало ему право на единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей. Мужчина обратился в орган местного самоуправления, но через полгода получил необоснованный отказ.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение незаконным и обязать муниципалитет выплатить деньги. Во время разбирательства администрация перечислила военнослужащему положенную сумму. Суд по требованию прокуратуры признал действия органа местного самоуправления незаконными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.